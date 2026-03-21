Atelier de Constellations Familiales Spéciales Entrepreneurs Cowork Quantavie Saint-Romain-Lachalm
Atelier de Constellations Familiales Spéciales Entrepreneurs Cowork Quantavie Saint-Romain-Lachalm lundi 15 juin 2026.
Saint-Romain-Lachalm
Atelier de Constellations Familiales Spéciales Entrepreneurs
Cowork Quantavie 5 Route de la Fontaine Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : 130 – 130 – 130 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 08:30:00
fin : 2026-06-15 15:30:00
Date(s) :
2026-06-15
8h30-15h30: journée constellations -Fatigué de lutter pour être vu et reconnu dans ton entreprise ? Atelier animé par Noémie CHARRETIER et Catherine CHARRETIER- Réservation 06 62 23 16 81. 130€
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Cowork Quantavie 5 Route de la Fontaine Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 23 16 81
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English :
8:30am 3:30pm: Constellations day Tired of fighting to be seen and recognized in your company? Workshop led by Noémie CHARRETIER and Catherine CHARRETIER Reservation 06 62 23 16 81. 130?
L’événement Atelier de Constellations Familiales Spéciales Entrepreneurs Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-04-30 par Haut Pays du Velay Tourisme
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