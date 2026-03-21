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Atelier de Constellations Familiales Spéciales Entrepreneurs Cowork Quantavie Saint-Romain-Lachalm

Atelier de Constellations Familiales Spéciales Entrepreneurs Cowork Quantavie Saint-Romain-Lachalm lundi 15 juin 2026.

Lieu : Cowork Quantavie

Adresse : 5 Route de la Fontaine

Ville : 43620 Saint-Romain-Lachalm

Département : Haute-Loire

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 130 130 130

Saint-Romain-Lachalm

Atelier de Constellations Familiales Spéciales Entrepreneurs

Cowork Quantavie 5 Route de la Fontaine Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : 130 – 130 – 130 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 08:30:00
fin : 2026-06-15 15:30:00

Date(s) :
2026-06-15

8h30-15h30: journée constellations -Fatigué de lutter pour être vu et reconnu dans ton entreprise ? Atelier animé par Noémie CHARRETIER et Catherine CHARRETIER- Réservation 06 62 23 16 81. 130€
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Cowork Quantavie 5 Route de la Fontaine Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 23 16 81 

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English :

8:30am 3:30pm: Constellations day Tired of fighting to be seen and recognized in your company? Workshop led by Noémie CHARRETIER and Catherine CHARRETIER Reservation 06 62 23 16 81. 130?

L’événement Atelier de Constellations Familiales Spéciales Entrepreneurs Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-04-30 par Haut Pays du Velay Tourisme

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