Fête de l’école de Lichemialle école de Lichemiaille Saint-Romain-Lachalm

Saint-Romain-Lachalm

Fête de l’école de Lichemialle

école de Lichemiaille Lichemiaille Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez nombreux à la fête de l’école de Lichemialle avec stands de jeux, barbe à papa, pop corn, crêpes, glace italienne, concert et scène ouverte.

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école de Lichemiaille Lichemiaille Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Come one, come all to the Lichemialle school fête, with games stalls, cotton candy, popcorn, crêpes, Italian ice cream, a concert and an open stage.

L’événement Fête de l’école de Lichemialle Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-05-15 par Haut Pays du Velay Tourisme