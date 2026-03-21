Fête de l’école de Lichemialle école de Lichemiaille Saint-Romain-Lachalm
Fête de l’école de Lichemialle école de Lichemiaille Saint-Romain-Lachalm samedi 6 juin 2026.
Saint-Romain-Lachalm
Fête de l’école de Lichemialle
école de Lichemiaille Lichemiaille Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez nombreux à la fête de l’école de Lichemialle avec stands de jeux, barbe à papa, pop corn, crêpes, glace italienne, concert et scène ouverte.
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école de Lichemiaille Lichemiaille Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Come one, come all to the Lichemialle school fête, with games stalls, cotton candy, popcorn, crêpes, Italian ice cream, a concert and an open stage.
L’événement Fête de l’école de Lichemialle Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-05-15 par Haut Pays du Velay Tourisme
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