Rencontre avec l’autrice Natacha Jouffre Riotord
Rencontre avec l’autrice Natacha Jouffre Riotord samedi 21 mars 2026.
Rencontre avec l’autrice Natacha Jouffre
Médiathèque Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Rencontre avec l’autrice Natacha Jouffre
.
Médiathèque Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting with author Natacha Jouffre
L’événement Rencontre avec l’autrice Natacha Jouffre Riotord a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme