Concert de fin d’année —EIM Saint-Romain-Lachalm
Concert de fin d’année —EIM Saint-Romain-Lachalm samedi 6 juin 2026.
Saint-Romain-Lachalm
Concert de fin d’année —EIM
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:30:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
16h30 L’école Intercommunale de Musique Apausecroche propose un concert autour de la musique d’ensemble. Les élèves seront amenés à partager leur pupitre avec d’autres classes instrumentales.
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salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
4:30 pm The Apausecroche Intercommunal School of Music presents a concert focusing on ensemble music. Students will be asked to share their desks with other instrumental classes.
L’événement Concert de fin d’année —EIM Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-04-30 par Haut Pays du Velay Tourisme
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