Saint-Romain-Lachalm

Concert de fin d’année —EIM

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

16h30 L’école Intercommunale de Musique Apausecroche propose un concert autour de la musique d’ensemble. Les élèves seront amenés à partager leur pupitre avec d’autres classes instrumentales.

.

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4:30 pm The Apausecroche Intercommunal School of Music presents a concert focusing on ensemble music. Students will be asked to share their desks with other instrumental classes.

L’événement Concert de fin d’année —EIM Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-04-30 par Haut Pays du Velay Tourisme