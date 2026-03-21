Gé des histoires dans ma bobine Saint-Romain-Lachalm
Gé des histoires dans ma bobine Saint-Romain-Lachalm vendredi 12 juin 2026.
Saint-Romain-Lachalm
Gé des histoires dans ma bobine
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
contes sur le fil et le tissage pour toute la famille par Gérardine MAURIN .
Tout public. Gratuit (dans la limite des places disponibles)
.
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
tales about yarn and weaving for the whole family by Gérardine MAURIN .
All ages. Free (subject to availability)
L’événement Gé des histoires dans ma bobine Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-04-30 par Haut Pays du Velay Tourisme
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