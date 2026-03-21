Saint-Romain-Lachalm

Gé des histoires dans ma bobine

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

contes sur le fil et le tissage pour toute la famille par Gérardine MAURIN .

Tout public. Gratuit (dans la limite des places disponibles)

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salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

tales about yarn and weaving for the whole family by Gérardine MAURIN .

All ages. Free (subject to availability)

L’événement Gé des histoires dans ma bobine Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-04-30 par Haut Pays du Velay Tourisme