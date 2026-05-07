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Spectacle Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

Spectacle Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon mardi 16 juin 2026.

Lieu : Cinéma Scoop

Adresse : 18 Rue de la Poste

Ville : 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 20:45:00

Tarif :

Le Chambon-sur-Lignon

Spectacle

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:45:00
fin : 2026-06-16 21:45:00

Date(s) :
2026-06-16

Un spectacle mêlant masques, musique, théâtre, vidéo-projection, pour raconter à notre façon ce mythe si moderne.
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Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56  gaelle.diraison@gmail.com

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English :

A show combining masks, music, theater and video-projection, to tell this modern myth in our own way.

L’événement Spectacle Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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