Spectacle Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon
Spectacle Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon mardi 16 juin 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
Spectacle
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:45:00
fin : 2026-06-16 21:45:00
Date(s) :
2026-06-16
Un spectacle mêlant masques, musique, théâtre, vidéo-projection, pour raconter à notre façon ce mythe si moderne.
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Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 gaelle.diraison@gmail.com
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English :
A show combining masks, music, theater and video-projection, to tell this modern myth in our own way.
L’événement Spectacle Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon