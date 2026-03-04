Lecture-rencontre avec … Lieu-dit Cheyne Le Chambon-sur-Lignon
Lecture-rencontre avec … Lieu-dit Cheyne Le Chambon-sur-Lignon dimanche 14 juin 2026.
Lecture-rencontre avec …
Lieu-dit Cheyne L’ Arbre vagabond Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Marie-Hélène Lafon autour de Hors-Champ , 2026 et de ses derniers livres, suivie d’une séance de dédicace.
.
Lieu-dit Cheyne L’ Arbre vagabond Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 22 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Marie-Hélène Lafon on Hors-Champ , 2026 and her latest books, followed by a book signing.
L’événement Lecture-rencontre avec … Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon