Scrabble duplicate

Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 14:30:00

fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Merci d’apporter son jeu. Ouvert à tous et toutes.

.

Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Please bring your own game. Open to all.

L’événement Scrabble duplicate Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon