Scrabble duplicate Le Chambon-sur-Lignon
Scrabble duplicate Le Chambon-sur-Lignon mercredi 3 juin 2026.
Scrabble duplicate
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-09-30 16:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Merci d’apporter son jeu. Ouvert à tous et toutes.
.
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Please bring your own game. Open to all.
L’événement Scrabble duplicate Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon