Trottinette électrique tout terrain La Vigne Le Chambon-sur-Lignon

Trottinette électrique tout terrain

La Vigne 443 Route des Saliques Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Découverte de notre région en parcourant les sentiers de moyenne montagne lors de balades en trottinette électrique tout terrain pour adultes et jeunes dès 14 ans. 2h d’activité.

La Vigne 443 Route des Saliques Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 64 07 07 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

English :

Discover our region by exploring mid-mountain trails on an all-terrain electric scooter for adults and young people aged 14 and over. 2-hour activity.

