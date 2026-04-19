Yoga Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Yoga Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon lundi 1 juin 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
Yoga
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-01
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-06-01
Ouvert à tous et tous, débutants ou confirmés.
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Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 51 07 63 pauline.vialbonacci@gmail.com
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English :
Open to everyone, beginners and advanced alike.
L’événement Yoga Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon