Yoga Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon

Yoga

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-01

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-06-01

Ouvert à tous et tous, débutants ou confirmés.

.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 51 07 63 pauline.vialbonacci@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open to everyone, beginners and advanced alike.

L’événement Yoga Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon