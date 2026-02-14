Balade naturaliste Le Chambon-sur-Lignon
Balade naturaliste Le Chambon-sur-Lignon dimanche 3 mai 2026.
Ancienne mairie Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
2026-05-03
Sortie botanique flore du Plateau avec Sismae.
Sur réservation.
Ancienne mairie Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 60 50 35 sismae@mailo.com
English :
Botanical outing on the Plateau with Sismae.
Reservations required.
L’événement Balade naturaliste Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon