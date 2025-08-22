Le chemin des proverbes Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Le chemin des proverbes

Le chemin des proverbes Restaurant Librairie Galerie 43400 Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

C’est en suivant ce chemin entre bois et prairies que douze proverbes en patois, se découvriront à vous, un à un, reliant malicieusement le Moulin de Montabonnel à L’Arbre vagabond.

http://www.arbre-vagabond.fr/ +33 4 71 59 22 00

English :

As you follow this path between woods and meadows, you’ll discover twelve proverbs in patois, one by one, mischievously linking the Moulin de Montabonnel to L’Arbre vagabond.

Deutsch :

Auf diesem Weg zwischen Wäldern und Wiesen entdecken Sie zwölf Sprichwörter in Mundart, eines nach dem anderen, die schelmisch die Mühle von Montabonnel mit L’Arbre vagabond verbinden.

Italiano :

Seguendo questo sentiero tra boschi e prati, scoprirete dodici proverbi in patois che, uno dopo l’altro, collegano maliziosamente il Moulin de Montabonnel a L’Arbre vagabond.

Español :

Siguiendo este camino a través de bosques y prados, descubrirá doce proverbios en patois, uno a uno, que enlazan pícaramente el Moulin de Montabonnel con L’Arbre vagabond.

