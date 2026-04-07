Atelier Bien-Etre Chez Nathalie Revel Le Chambon-sur-Lignon
Atelier Bien-Etre Chez Nathalie Revel Le Chambon-sur-Lignon samedi 23 mai 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
Atelier Bien-Etre
Chez Nathalie Revel 200 le Genest Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
repas compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 14:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Se nourrir en conscience avec Nathalie Revel, naturopathe.
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Chez Nathalie Revel 200 le Genest Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 62 05 76
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English :
Se nourrir en conscience with Nathalie Revel, naturopath.
L’événement Atelier Bien-Etre Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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