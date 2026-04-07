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Atelier Bien-Etre Chez Nathalie Revel Le Chambon-sur-Lignon

Atelier Bien-Etre Chez Nathalie Revel Le Chambon-sur-Lignon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Chez Nathalie Revel

Adresse : 200 le Genest

Ville : 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 50 50 50 repas compris

Le Chambon-sur-Lignon

Atelier Bien-Etre

Chez Nathalie Revel 200 le Genest Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

repas compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 14:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Se nourrir en conscience avec Nathalie Revel, naturopathe.
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Chez Nathalie Revel 200 le Genest Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 62 05 76 

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English :

Se nourrir en conscience with Nathalie Revel, naturopath.

L’événement Atelier Bien-Etre Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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