6X6 Ici au loin Le Chambon-sur-Lignon
4, rue Neuve Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
2026-06-26
Vernissage et présentation du parcours photographique Là où commence le ciel par les organisatrices.
4, rue Neuve Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 fde.cc.hautlignon@orange.fr
English :
Opening and presentation of the Where the Sky Begins photographic tour by the organizers.
