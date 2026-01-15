6X6 Ici au loin Le Chambon-sur-Lignon

6X6 Ici au loin

4, rue Neuve Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

2026-06-26

Vernissage et présentation du parcours photographique Là où commence le ciel par les organisatrices.

4, rue Neuve Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 fde.cc.hautlignon@orange.fr

English :

Opening and presentation of the Where the Sky Begins photographic tour by the organizers.

