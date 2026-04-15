Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec … Le Chambon-sur-Lignon

Rencontre avec … Le Chambon-sur-Lignon vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Librairie du Sabot

Ville : 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Le Chambon-sur-Lignon

Rencontre avec …

Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Lecture un portrait clinique d’Olivier Sacks.
  .

Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 78 69 01  librairiedusabot@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reading: a clinical portrait by Olivier Sacks.

L’événement Rencontre avec … Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

À voir aussi à Le Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire)