Rencontre avec … Le Chambon-sur-Lignon
Rencontre avec … Le Chambon-sur-Lignon vendredi 19 juin 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
Rencontre avec …
Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Lecture un portrait clinique d’Olivier Sacks.
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Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 78 69 01 librairiedusabot@gmail.com
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English :
Reading: a clinical portrait by Olivier Sacks.
L’événement Rencontre avec … Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon