Sortie plantes médicinales RDV office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon

Sortie plantes médicinales

RDV office de tourisme 2 d route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 14:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Découverte des plantes de nos pharmacopées traditionnelles au pied du Mézenc avec Yves, herboriste, herbaliste. Accessible à tous.

+33 7 87 69 60 02 yves.layes@me.com

English :

Discover the plants of our traditional pharmacopoeia at the foot of the Mezenc with Yves, herbalist, herbaliste. Open to all.

