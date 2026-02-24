Sortie plantes médicinales RDV office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon
Sortie plantes médicinales RDV office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon samedi 20 juin 2026.
Sortie plantes médicinales
RDV office de tourisme 2 d route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 14:00:00
2026-06-20
Découverte des plantes de nos pharmacopées traditionnelles au pied du Mézenc avec Yves, herboriste, herbaliste. Accessible à tous.
RDV office de tourisme 2 d route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 69 60 02 yves.layes@me.com
English :
Discover the plants of our traditional pharmacopoeia at the foot of the Mezenc with Yves, herbalist, herbaliste. Open to all.
L’événement Sortie plantes médicinales Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon