Les Apéros Vinyles Le Bistrot Le Chambon-sur-Lignon vendredi 19 juin 2026.
Le Bistrot 5 Rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 19:30:00
2026-06-19
Le temps d’un apéro, venez découvrir les coups de cœur Jazz, Soul, Latin et autres, sur la platine d’Astrid.
Le Bistrot 5 Rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 55 73 43 66
English :
Over an aperitif, come and discover Astrid’s jazz, soul, Latin and other favorites on the turntable.
