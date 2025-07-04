Marché de producteurs

Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-18 08:00:00

fin : 2026-10-15 12:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Au cœur du village, c’est un marché estival qui s’installe place de la Fontaine. Un vrai marché de producteurs et d’artisans ouvert à la diversité.

.

Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 71 90 chambon@ville-lechambonsurlignon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of the village, it is a summer market that settles in Place de la Fontaine. A real market of producers and craftsmen open to diversity.

L’événement Marché de producteurs Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon