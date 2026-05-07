Partons en voyage ! Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon
Partons en voyage ! Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon mardi 16 juin 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
Partons en voyage !
Rue des 4 Saisons Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Les élèves du Collège du Lignon viendront lire, présenter et exposer leurs créations sur le thème du voyage.
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Rue des 4 Saisons Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73
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English :
Students from Collège du Lignon will be reading, presenting and exhibiting their creations on the theme of travel.
L’événement Partons en voyage ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon