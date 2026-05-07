Partons en voyage ! Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon

Partons en voyage !

Rue des 4 Saisons Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Les élèves du Collège du Lignon viendront lire, présenter et exposer leurs créations sur le thème du voyage.

.

Rue des 4 Saisons Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Students from Collège du Lignon will be reading, presenting and exhibiting their creations on the theme of travel.

L’événement Partons en voyage ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon