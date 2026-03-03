Nana Raquette et Bogoss Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon
Nana Raquette et Bogoss Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon samedi 13 juin 2026.
Nana Raquette et Bogoss
Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Finale du tournoi féminin. Buvette sur place.
.
Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 76 42 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Women’s tournament final. Refreshment bar on site.
L’événement Nana Raquette et Bogoss Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon