Elisabeth Zanesi retour à l'atelier Lieu-dit Cheyne Le Chambon-sur-Lignon lundi 1 juin 2026.
Lieu-dit Cheyne L'Arbre vagabond Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : Vendredi 2026-06-01
fin : 2026-09-30
2026-06-01
Huiles sur toile et papier. 40 oeuvres de 100 à 2000€.
Lieu-dit Cheyne L'Arbre vagabond Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Oil on canvas and paper. 40 works from 100 to 2000?
