Elisabeth Zanesi retour à l’atelier Lieu-dit Cheyne Le Chambon-sur-Lignon

Elisabeth Zanesi retour à l’atelier

Lieu-dit Cheyne L’Arbre vagabond Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-01 11:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-01

Huiles sur toile et papier. 40 oeuvres de 100 à 2000€.

.

Lieu-dit Cheyne L’Arbre vagabond Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 22 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Oil on canvas and paper. 40 works from 100 to 2000?

L’événement Elisabeth Zanesi retour à l’atelier Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon