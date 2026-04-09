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6X6 Où commence le ciel Le Chambon-sur-Lignon

6X6 Où commence le ciel Le Chambon-sur-Lignon vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 24 rue Neuve

Ville : 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Chambon-sur-Lignon

6X6 Où commence le ciel

24 rue Neuve Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Nuages , expo collective de Mickael Kenna, Yamamoto Masao et Marc Riboud.
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24 rue Neuve Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56  fde.cc.hautlignon@orange.fr

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English :

Nuages , group show by Mickael Kenna, Yamamoto Masao and Marc Riboud.

L’événement 6X6 Où commence le ciel Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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