Visite du jardin potager de l’association Au Fil de l’eau jardin de Cocagne Au Fil de l’eau jardin de Cocagne Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Visite du jardin potager de l’association Au Fil de l’eau jardin de Cocagne

Au Fil de l’eau jardin de Cocagne 580 route du Bruchet Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 11:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Venez découvrir l’exploitation maraîchère biologique de l’association Au Fil de l’eau jardin de Cocagne.

Visite sur inscription à l’office de tourisme de Monistrol-sur-Loire 04 71 66 03 14

Nombre limité de places = 20 personnes

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Au Fil de l’eau jardin de Cocagne 580 route du Bruchet Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the organic market garden run by the association Au Fil de l?eau ? jardin de Cocagne.

Visit by appointment at the Monistrol-sur-Loire tourist office: 04 71 66 03 14

Limited number of places = 20 people

L’événement Visite du jardin potager de l’association Au Fil de l’eau jardin de Cocagne Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron