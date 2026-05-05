LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Monistrol-sur-Loire
LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Monistrol-sur-Loire vendredi 3 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES
Centre ville Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-03
Les Zest’Ivales se tiendront cette année du 3 au 24 juillet avec des cinés plein air, des concerts et des spectacles, etc.
Plus d’informations à venir.
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Centre ville Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
This year’s Zest?Ivales will take place from July 3 to 24, with open-air cinemas, concerts, shows and more.
More information to come.
L’événement LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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