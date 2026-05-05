Monistrol-sur-Loire

LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES

Centre ville Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-03

Les Zest’Ivales se tiendront cette année du 3 au 24 juillet avec des cinés plein air, des concerts et des spectacles, etc.

Plus d’informations à venir.

.

Centre ville Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year’s Zest?Ivales will take place from July 3 to 24, with open-air cinemas, concerts, shows and more.

More information to come.

L’événement LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron