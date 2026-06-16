Balade en musique Echo nomade Parking Bouchardon Monistrol-sur-Loire
Balade en musique Echo nomade Parking Bouchardon Monistrol-sur-Loire vendredi 3 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Balade en musique Echo nomade
Parking Bouchardon Avenue Martouret Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez découvrir les Grrizzli et l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse
Venez découvrir les aménagements du parc Bouchardon.
Plusieurs classes d’instruments de l’EIMD vous proposeront un récital.
Si mauvais temps, report au château
.
Parking Bouchardon Avenue Martouret Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Come discover the Grrizzli and the Intermunicipal School of Music and Dance
Come discover the amenities at Bouchardon Park.
Several instrument classes from the EIMD will perform a recital.
In case of bad weather, the event will be moved to the castle
L’événement Balade en musique Echo nomade Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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