Balade en musique Echo nomade Parking Bouchardon Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Balade en musique Echo nomade

Parking Bouchardon Avenue Martouret Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Venez découvrir les Grrizzli et l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse

Venez découvrir les aménagements du parc Bouchardon.

Plusieurs classes d’instruments de l’EIMD vous proposeront un récital.

Si mauvais temps, report au château

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Parking Bouchardon Avenue Martouret Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Come discover the Grrizzli and the Intermunicipal School of Music and Dance

Come discover the amenities at Bouchardon Park.

Several instrument classes from the EIMD will perform a recital.

In case of bad weather, the event will be moved to the castle

L’événement Balade en musique Echo nomade Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron