Monistrol-sur-Loire

Fête Patronale

CENTRE VILLE Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Fête patronale

Nombreux manèges et attractions dans le centre ville place Néron et place Jourda de Vaux

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CENTRE VILLE Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Fête patronale

Numerous rides and attractions in the town center: Place Néron and Place Jourda de Vaux

L’événement Fête Patronale Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron