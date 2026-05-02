Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête Patronale Monistrol-sur-Loire

Fête Patronale Monistrol-sur-Loire samedi 20 juin 2026.

Adresse : CENTRE VILLE

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Monistrol-sur-Loire

Fête Patronale

CENTRE VILLE Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Fête patronale
Nombreux manèges et attractions dans le centre ville place Néron et place Jourda de Vaux
  .

CENTRE VILLE Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête patronale
Numerous rides and attractions in the town center: Place Néron and Place Jourda de Vaux

L’événement Fête Patronale Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

À voir aussi à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire)