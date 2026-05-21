Visite libre de la roseraie du gîte Aux gouttes de Veyrines Les Gouttes Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Visite libre de la roseraie du gîte Aux gouttes de Veyrines

Les Gouttes Les Gouttes de Veyrines Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Visite libre du jardin de roses samedi 14 et dimanche 15 juin de 14h30 à 20h

Sans inscription animaux non admis

Stationnement conseillé en haut du chemin, vers l’abris bus, accès à 600m à pieds

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Les Gouttes Les Gouttes de Veyrines Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Self-guided tour of the rose garden Saturday June 14 and Sunday June 15, 2:30 to 8 p.m

No registration required ? animals not admitted

Recommended parking: at the top of the path, near the bus shelter, 600m on foot

L’événement Visite libre de la roseraie du gîte Aux gouttes de Veyrines Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron