Visite libre de la roseraie du gîte Aux gouttes de Veyrines Les Gouttes Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Visite libre de la roseraie du gîte Aux gouttes de Veyrines

Les Gouttes Les Gouttes de Veyrines Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Visite libre du jardin de roses de 3000 m²

Sans inscription animaux non admis

Stationnement conseillé en haut du chemin, vers l’abris bus, accès à 600m à pieds

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Les Gouttes Les Gouttes de Veyrines Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Free visit of the 3000 m² rose garden

No registration required ? animals not allowed

Recommended parking: at the top of the path, near the bus shelter, 600m on foot

L’événement Visite libre de la roseraie du gîte Aux gouttes de Veyrines Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron