Concert Variété pop rock avec le groupe Les As’Orties Monistrol-sur-Loire
La Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Le groupe Les As’orties sera à la Capitelle le samedi 6 juin pour un concert de Variété Pop Rock.
Le groupe interprétera des morceaux de variété française, anglaise, italienne des années 1970-1980 à aujourd’hui
Réservation en ligne possible
La Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
The group Les As’orties will be at La Capitelle on Saturday June 6 for a Variété Pop Rock concert.
The group will perform French, English and Italian variety songs from the 1970s-1980s to the present day
Online booking possible
