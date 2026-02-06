Concert Variété pop rock avec le groupe Les As’Orties

La Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le groupe Les As’orties sera à la Capitelle le samedi 6 juin pour un concert de Variété Pop Rock.

Le groupe interprétera des morceaux de variété française, anglaise, italienne des années 1970-1980 à aujourd’hui

Réservation en ligne possible

.

La Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The group Les As’orties will be at La Capitelle on Saturday June 6 for a Variété Pop Rock concert.

The group will perform French, English and Italian variety songs from the 1970s-1980s to the present day

Online booking possible

L’événement Concert Variété pop rock avec le groupe Les As’Orties Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron