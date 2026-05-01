Portes ouvertes Au fil de l’eau, Jardin de Cocagne Le Bruchet Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Portes ouvertes Au fil de l’eau, Jardin de Cocagne

Le Bruchet 580 Route du Bruchet Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’association Au fil de l’eau, Jardin de Cocagne ouvre ses portes.

Concert du groupe Les cousins, visite des jardins, ventes de plants, marché couvert, restauration et d’autres surprises…

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Le Bruchet 580 Route du Bruchet Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 58 44 18 paniers@aufildeleau43.fr

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English :

The Au fil de l’eau, Jardin de Cocagne association opens its doors.

Concert by the group Les cousins, garden tours, plant sales, covered market, food and other surprises…

L’événement Portes ouvertes Au fil de l’eau, Jardin de Cocagne Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron