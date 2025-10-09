CONFERENCE UPT Cinéma Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT Cinéma

Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Conférence présentée par Hakim FDAOUCH

conférencier, animateur de l’émission Radio Days

Depuis les années 1930, l’indien a toujours été représenté de façon négative dans les westerns produits par les studios hollywoodiens.

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Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr

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English :

Conference presented by Hakim FDAOUCH

lecturer, host of the Radio Days program

Since the 1930s, Indians have always been negatively portrayed in Hollywood westerns.

L’événement CONFERENCE UPT Cinéma Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron