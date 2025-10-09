CONFERENCE UPT Cinéma Château des Evêques Monistrol-sur-Loire
CONFERENCE UPT Cinéma Château des Evêques Monistrol-sur-Loire jeudi 7 mai 2026.
Monistrol-sur-Loire
CONFERENCE UPT Cinéma
Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Conférence présentée par Hakim FDAOUCH
conférencier, animateur de l’émission Radio Days
Depuis les années 1930, l’indien a toujours été représenté de façon négative dans les westerns produits par les studios hollywoodiens.
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Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr
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English :
Conference presented by Hakim FDAOUCH
lecturer, host of the Radio Days program
Since the 1930s, Indians have always been negatively portrayed in Hollywood westerns.
L’événement CONFERENCE UPT Cinéma Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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