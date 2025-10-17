Saison Culturelle Humour Stand Up La Capitelle Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle Humour Stand Up La Capitelle Monistrol-sur-Loire mardi 19 mai 2026.
Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle Humour Stand Up
La Capitelle 1 bd François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
ROMAN DODUIK
ADORABLE
Ne vous fiez pas aux apparences Roman Doduik
n’est pas un Youtubeur qui s’essaye au spectacle…
Mais un humoriste qui dévorait la scène bien avant de
devenir une star des réseaux sociaux !
A partir de 10 ans
Durée 1h20
.
La Capitelle 1 bd François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
ROMAN DODUIK
ADORABLE
Don’t be fooled by appearances: Roman Doduik
is not a Youtuber trying his hand at show business?
He’s a comedian who devoured the stage long before he became a social network star!
social networking star!
Ages 10 and up
Running time 1h20
L’événement Saison Culturelle Humour Stand Up Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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