Saison Culturelle Humour Stand Up La Capitelle Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Humour Stand Up

La Capitelle 1 bd François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

ROMAN DODUIK

ADORABLE

Ne vous fiez pas aux apparences Roman Doduik

n’est pas un Youtubeur qui s’essaye au spectacle…

Mais un humoriste qui dévorait la scène bien avant de

devenir une star des réseaux sociaux !

A partir de 10 ans

Durée 1h20

.

La Capitelle 1 bd François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

ROMAN DODUIK

ADORABLE

Don’t be fooled by appearances: Roman Doduik

is not a Youtuber trying his hand at show business?

He’s a comedian who devoured the stage long before he became a social network star!

social networking star!

Ages 10 and up

Running time 1h20

L’événement Saison Culturelle Humour Stand Up Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron