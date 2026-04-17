L’étoilée Raid Aventure Espace Beauvoir Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

L’étoilée Raid Aventure

Espace Beauvoir Beauvoir Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Nous sommes heureux·ses de vous inviter à l’Espace Beauvoir de Monistrol-sur-Loire, le 30 mai, pour la deuxième édition du Raid Aventure l’Étoilée.

L’Étoilée se veut être un raid aventure combinant sport, nature et sensibilisation écologique.

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Espace Beauvoir Beauvoir Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41

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English :

We are delighted to invite you to Espace Beauvoir, Monistrol-sur-Loire, on May 30, for the second edition of the Raid Aventure l?Étoilée.

L’Étoilée is an adventure raid combining sport, nature and ecological awareness.

L’événement L’étoilée Raid Aventure Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron