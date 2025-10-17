FestiClap édition 2026 MJC le Monteil Monistrol-sur-Loire
FestiClap édition 2026 MJC le Monteil Monistrol-sur-Loire vendredi 29 mai 2026.
Monistrol-sur-Loire
FestiClap édition 2026
MJC le Monteil 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Bienvenue à la 6ème édition de FESTI’CLAP, le festival incontournable des arts de rue de Monistrol sur Loire !
Du 29 au 31 mai, nous vous invitons à trois jours d’animations, de théâtre, de crique, d’ateliers, de jeux, etc. pour tous les âges.
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MJC le Monteil 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Welcome to the 6th edition of FESTI’CLAP, Monistrol sur Loire’s not-to-be-missed street arts festival!
From May 29 to 31, we invite you to three days of entertainment, theater, crickets, workshops, games and more, for all ages.
L’événement FestiClap édition 2026 Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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