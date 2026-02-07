Concert dans le cadre de musique au château Jean Baptiste MATHULIN, pianiste Château des Evêques Monistrol-sur-Loire
Concert dans le cadre de musique au château Jean Baptiste MATHULIN, pianiste Château des Evêques Monistrol-sur-Loire samedi 13 juin 2026.
Monistrol-sur-Loire
Concert dans le cadre de musique au château Jean Baptiste MATHULIN, pianiste
Château des Evêques 5 rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert à la chapelle des Ursulines de Monistrol le pianiste Jean-Baptiste Mathulin qui s’est déjà produit à Monistrol en duo et se produira en 2026 en soliste.
Au programme, L’impressionnisme français (à confirmer)
.
Château des Evêques 5 rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Concert at the Chapelle des Ursulines in Monistrol: pianist Jean-Baptiste Mathulin, who has already performed in Monistrol as a duo, will appear as a soloist in 2026.
Program: French Impressionism (to be confirmed)
L’événement Concert dans le cadre de musique au château Jean Baptiste MATHULIN, pianiste Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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