Concert dans le cadre de musique au château Jean Baptiste MATHULIN, pianiste Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Concert dans le cadre de musique au château Jean Baptiste MATHULIN, pianiste

Château des Evêques 5 rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert à la chapelle des Ursulines de Monistrol le pianiste Jean-Baptiste Mathulin qui s’est déjà produit à Monistrol en duo et se produira en 2026 en soliste.

Au programme, L’impressionnisme français (à confirmer)

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Château des Evêques 5 rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Concert at the Chapelle des Ursulines in Monistrol: pianist Jean-Baptiste Mathulin, who has already performed in Monistrol as a duo, will appear as a soloist in 2026.

Program: French Impressionism (to be confirmed)

L’événement Concert dans le cadre de musique au château Jean Baptiste MATHULIN, pianiste Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron