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Fête de la musique Monistrol-sur-Loire

Fête de la musique Monistrol-sur-Loire samedi 27 juin 2026.

Adresse : en centre ville

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Monistrol-sur-Loire

Fête de la musique

en centre ville Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Rendez-vous dans le centre ville de Monistrol (place Néron et place de la Victoire) pour de nombreux concerts.
Plus d’informations à venir.
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en centre ville Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

Visit Monistrol town center (Place Néron and Place de la Victoire) for a wide range of concerts.
More information to come.

L’événement Fête de la musique Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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