Visite du jardin potager de l’association Au Fil de l’eau jardin de Cocagne Au Fil de l’eau jardin de Cocagne Monistrol-sur-Loire
Visite du jardin potager de l’association Au Fil de l’eau jardin de Cocagne Au Fil de l’eau jardin de Cocagne Monistrol-sur-Loire mercredi 24 juin 2026.
Monistrol-sur-Loire
Visite du jardin potager de l’association Au Fil de l’eau jardin de Cocagne
Au Fil de l’eau jardin de Cocagne 580 route du Bruchet Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 11:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Venez découvrir l’exploitation maraîchère biologique de l’association Au Fil de l’eau jardin de Cocagne.
Visite sur inscription à l’office de tourisme de Monistrol-sur-Loire 04 71 66 03 14
Nombre limité de places = 20 personnes
.
Au Fil de l’eau jardin de Cocagne 580 route du Bruchet Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Come and discover the organic market garden run by the association Au Fil de l?eau ? jardin de Cocagne.
Visit by appointment at the Monistrol-sur-Loire tourist office: 04 71 66 03 14
Limited number of places = 20 people
L’événement Visite du jardin potager de l’association Au Fil de l’eau jardin de Cocagne Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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