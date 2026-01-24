DON DU SANG Le Mazel Monistrol-sur-Loire
DON DU SANG Le Mazel Monistrol-sur-Loire lundi 26 janvier 2026.
DON DU SANG
Le Mazel La Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26
fin : 2026-01-26
Date(s) :
2026-01-26
DON DU SANG à la Capitelle de 9h à 12h et de 15h à 19h
Se munir du pièce d’identité et ne pas venir à jeun.
.
Le Mazel La Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
BLOOD DONATION at La Capitelle from 9am to 12pm and 3pm to 7pm
Please bring your ID and do not come on an empty stomach.
L’événement DON DU SANG Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron