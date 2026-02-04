Printemps des cimetières patrimoine funéraire et mémoire des guerres à Monistrol/Loire Monistrol-sur-Loire
Printemps des cimetières patrimoine funéraire et mémoire des guerres à Monistrol/Loire
place de l’église Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-05-10 14:30:00
2026-05-10
Le Printemps des Cimetières revient en 2026 pour ses 10 ans
A cette occasion, la société d’histoire organise une visite guidée sur le thème patrimoine funéraire et mémoire des guerres à Monistrol
Inscription auprès de l’office de tourisme de Monistrol
.
place de l’église Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Printemps des Cimetières returns in 2026 for its 10th anniversary
To mark the occasion, the historical society is organizing a guided tour on the theme of Monistrol’s funerary heritage and memory of the wars
Registration at the Monistrol Tourist Office
