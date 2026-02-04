Printemps des cimetières patrimoine funéraire et mémoire des guerres à Monistrol/Loire Monistrol-sur-Loire

Printemps des cimetières patrimoine funéraire et mémoire des guerres à Monistrol/Loire

place de l’église Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Le Printemps des Cimetières revient en 2026 pour ses 10 ans

A cette occasion, la société d’histoire organise une visite guidée sur le thème patrimoine funéraire et mémoire des guerres à Monistrol

Inscription auprès de l’office de tourisme de Monistrol

place de l’église Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Printemps des Cimetières returns in 2026 for its 10th anniversary

To mark the occasion, the historical society is organizing a guided tour on the theme of Monistrol’s funerary heritage and memory of the wars

Registration at the Monistrol Tourist Office

