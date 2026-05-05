Monistrol-sur-Loire

Balade musicale et colorée

Eglise de Monistrol Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

A la découverte de l’histoire des vitraux de l’église de Monistrol-sur-Loire.

En compagnie de Marie TERRASSE, violoncelliste et Mathilde CHAVENT, altiste.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme

Participation libre

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Eglise de Monistrol Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Discover the history of the stained glass windows in Monistrol-sur-Loire church.

With cellist Marie TERRASSE and violist Mathilde CHAVENT.

Registration at the Tourist Office

Free admission

L’événement Balade musicale et colorée Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron