Balade musicale et colorée Monistrol-sur-Loire
Balade musicale et colorée Monistrol-sur-Loire dimanche 28 juin 2026.
Monistrol-sur-Loire
Balade musicale et colorée
Eglise de Monistrol Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
A la découverte de l’histoire des vitraux de l’église de Monistrol-sur-Loire.
En compagnie de Marie TERRASSE, violoncelliste et Mathilde CHAVENT, altiste.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme
Participation libre
.
Eglise de Monistrol Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Discover the history of the stained glass windows in Monistrol-sur-Loire church.
With cellist Marie TERRASSE and violist Mathilde CHAVENT.
Registration at the Tourist Office
Free admission
L’événement Balade musicale et colorée Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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