Monistrol-sur-Loire

Ciné jeux bricole

cinéma la Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Animation réservée au petits spectateurs spectatrices de 3 à 6 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Après la séance de 15h30, participez à une animations en lien avec le film

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cinéma la Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 58

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English :

After the 3:30 p.m. screening, join us for an activity related to the film

L’événement Ciné jeux bricole Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron