Ciné jeux bricole Monistrol-sur-Loire
Ciné jeux bricole Monistrol-sur-Loire mercredi 8 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Ciné jeux bricole
cinéma la Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Animation réservée au petits spectateurs spectatrices de 3 à 6 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Après la séance de 15h30, participez à une animations en lien avec le film
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cinéma la Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 58
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English :
After the 3:30 p.m. screening, join us for an activity related to the film
L’événement Ciné jeux bricole Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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