Ciné séniors Monistrol-sur-Loire
Ciné séniors Monistrol-sur-Loire mercredi 1 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Ciné séniors
cinéma la Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4€ pour les sénior, tarif normal pour les accompagnants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Les séniors sont invités à se retrouver pour le goûter de l’amitié
après le film de la séance de 15h.
.
cinéma la Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Seniors are invited to get together for the Friendship Snack
after the 3:00 p.m. movie.
L’événement Ciné séniors Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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