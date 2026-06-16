Monistrol-sur-Loire

Ciné séniors

cinéma la Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4€ pour les sénior, tarif normal pour les accompagnants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Les séniors sont invités à se retrouver pour le goûter de l’amitié

après le film de la séance de 15h.

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cinéma la Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Seniors are invited to get together for the Friendship Snack

after the 3:00 p.m. movie.

L’événement Ciné séniors Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron