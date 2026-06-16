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Ciné séniors Monistrol-sur-Loire

Ciné séniors Monistrol-sur-Loire mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : cinéma la Capitelle

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 4 4€ pour les sénior, tarif normal pour les accompagnants

Monistrol-sur-Loire

Ciné séniors

cinéma la Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4€ pour les sénior, tarif normal pour les accompagnants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Les séniors sont invités à se retrouver pour le goûter de l’amitié
après le film de la séance de 15h.
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cinéma la Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

Seniors are invited to get together for the Friendship Snack
after the 3:00 p.m. movie.

L’événement Ciné séniors Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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