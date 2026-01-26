Exposition 200 ans d’images animées de la lanterne magique au numérique Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Exposition 200 ans d’images animées de la lanterne magique au numérique

Château des Evêques 4 Bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Les Amis du Château et la Société d’Histoire vous invitent dans l’univers du cinéma. Venez découvrir lanternes magiques, projecteurs anciens, affiches et films d’animation.

Ateliers les mercredis et samedis, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme

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Château des Evêques 4 Bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

The Friends of the Château and the Historical Society invite you into the world of cinema. Come and discover magic lanterns, antique projectors, posters and animated films.

Workshops on Wednesdays and Saturdays, with registration at the Tourist Office

L’événement Exposition 200 ans d’images animées de la lanterne magique au numérique Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron