11ème Balade en s’Oyré Oyré Oyré
11ème Balade en s’Oyré Oyré Oyré samedi 30 mai 2026.
Oyré
11ème Balade en s’Oyré
Oyré 11 route de st sauveur Oyré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 23:59:00
Date(s) :
2026-05-30
Enfilez votre plus beau pyjama, et venez profitez de notre randonnée gourmande au coucher du soleil. Départ à partir de 18h
Pensez à vos couverts ainsi que vos lampes torches.
Les inscriptions sont ouvertes directement sur le site du Comité des fêtes de Oyré ou lors d’une permanence le Samedi 11 Avril de 10h à 12h à la Mairie. .
Oyré 11 route de st sauveur Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 11ème Balade en s’Oyré
L’événement 11ème Balade en s’Oyré Oyré a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Oyré (Vienne)
- De la Forêt de la Groie aux bords de la Luire Oyré Vienne 1 mai 2026
- Autour de la Forêt de la Guerche Oyré Vienne 1 mai 2026
- La Lunoterie Circuit n°40 Oyré Vienne 1 mai 2026
- Boucle VTT Saint-Sulpice Oyré Vienne 1 mai 2026