11ème Balade en s’Oyré Oyré Oyré

Oyré

11ème Balade en s’Oyré

Oyré 11 route de st sauveur Oyré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

Enfilez votre plus beau pyjama, et venez profitez de notre randonnée gourmande au coucher du soleil. Départ à partir de 18h

Pensez à vos couverts ainsi que vos lampes torches.

Les inscriptions sont ouvertes directement sur le site du Comité des fêtes de Oyré ou lors d’une permanence le Samedi 11 Avril de 10h à 12h à la Mairie. .

Oyré 11 route de st sauveur Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : 11ème Balade en s’Oyré

L’événement 11ème Balade en s’Oyré Oyré a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne