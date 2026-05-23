11ème édition: courses cyclistes Coray
11ème édition: courses cyclistes Coray samedi 23 mai 2026.
Coray
11ème édition: courses cyclistes
Entrée du bourg Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
11ème édition: courses cyclistes le samedi 23 mai à Coray
> 14h00: course U17 8 tours (50km)
> 15h30: course séniors open 2,3/access 1,2/U19 trophée JO VELLY 14 tours (87km) .
Entrée du bourg Coray 29370 Finistère Bretagne
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English :
L’événement 11ème édition: courses cyclistes Coray a été mis à jour le 2026-05-19 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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