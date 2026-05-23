Coray

11ème édition: courses cyclistes

Entrée du bourg Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

11ème édition: courses cyclistes le samedi 23 mai à Coray

> 14h00: course U17 8 tours (50km)

> 15h30: course séniors open 2,3/access 1,2/U19 trophée JO VELLY 14 tours (87km) .

Entrée du bourg Coray 29370 Finistère Bretagne

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English :

L’événement 11ème édition: courses cyclistes Coray a été mis à jour le 2026-05-19 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou