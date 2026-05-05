Coray

Les foulées de Coray

Boulodrome de Poullen Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Déroulement de la journée du samedi 20 juin:

Nouveaux Circuits de 5km et 10km à 16h à 17h

> inscriptions Klikego

Randonnée de 7,5 km de 14h à 16h30

Courses enfants à 15h

> Cochon grillé (sur place ou à emporter à partir de 19 h

> Soirée animée par Aurélie Gusto et DJ Romu .

Boulodrome de Poullen Coray 29370 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les foulées de Coray

L’événement Les foulées de Coray Coray a été mis à jour le 2026-05-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou