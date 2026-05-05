Les foulées de Coray Coray
Les foulées de Coray Coray samedi 20 juin 2026.
Coray
Les foulées de Coray
Boulodrome de Poullen Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Déroulement de la journée du samedi 20 juin:
Nouveaux Circuits de 5km et 10km à 16h à 17h
> inscriptions Klikego
Randonnée de 7,5 km de 14h à 16h30
Courses enfants à 15h
> Cochon grillé (sur place ou à emporter à partir de 19 h
> Soirée animée par Aurélie Gusto et DJ Romu .
Boulodrome de Poullen Coray 29370 Finistère Bretagne
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English : Les foulées de Coray
L’événement Les foulées de Coray Coray a été mis à jour le 2026-05-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou