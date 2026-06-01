Rencontre avec l’autrice Caroline Coligny Coray
Rencontre avec l’autrice Caroline Coligny Coray mardi 9 juin 2026.
Coray
Rencontre avec l’autrice Caroline Coligny
Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Rencontre avec l’autrice Caroline Coligny le mardi 09 juin de 18h00 à 19h30
Entrée gratuite
> Bibliothèque de Coray Pors Clos .
Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53
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English :
L’événement Rencontre avec l’autrice Caroline Coligny Coray a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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