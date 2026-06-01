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Rencontre avec l’autrice Caroline Coligny Coray

Rencontre avec l’autrice Caroline Coligny Coray mardi 9 juin 2026.

Ville : 29370 Coray

Département : Finistère

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif :

Coray

Rencontre avec l’autrice Caroline Coligny

Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Rencontre avec l’autrice Caroline Coligny le mardi 09 juin de 18h00 à 19h30

Entrée gratuite
> Bibliothèque de Coray Pors Clos   .

Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53 

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English :

L’événement Rencontre avec l’autrice Caroline Coligny Coray a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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