11ème édition de Chap’Evasion Le Limous’Ain Chaptelat

Chaptelat

11ème édition de Chap’Evasion

Le Limous’Ain 73 Rue Saint-Eloi Chaptelat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le club Randocrampons de Chaptelat organise la onzième édition de la Chap’Evasion une randonnée pédestre et VTT dans la commune. Plusieurs parcours seront proposés une marche de 11km, un trail de 11 km, deux boucles VTT de 27 et 39 km. Une boucle hors sentiers est aussi prévue.

Il s’agit de balades de loisir autour de Chaptelat où convivialité et bonne humeur sont les règles.

Animations et restauration sur place avant les départs !

Inscriptions auprès des organisateurs. .

Le Limous’Ain 73 Rue Saint-Eloi Chaptelat 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 05 01 71 randocrampons@wanadoo.fr

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English : 11ème édition de Chap’Evasion

L’événement 11ème édition de Chap’Evasion Chaptelat a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole