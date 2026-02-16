Atelier modelage les petits animaux d’hiver Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places
Atelier modelage les petits animaux d'hiver Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne 2026-02-16 2026-02-16
Activité multisport (8-16 ans) Gymnase Paul Marcheissoux 1 Avenue Sadi Carnot Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne 2026-02-16 2026-02-16
Sportez-vous bien ! Vacances d'hiver 35 boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne 2026-02-16 2026-02-16
Stage de Patinage Patinoire de Limoges Limoges Haute-Vienne 2026-02-16 2026-02-16
Ciné-débat Nise, le coeur de la folie Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne 2025-12-05 2025-12-05
Les aventures de Miss Pivoine et du professeur Latrouille Au pays du Dragon Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne 2026-02-18 2026-02-18
Cinéma L'étranger Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne 2026-02-17 2026-02-17
Séance de cinéma Avatar de feu et de cendre Pierre-Buffière Haute-Vienne 2026-02-17 2026-02-17
Atelier modelage ce n'est que pour les enfants ! Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne 2026-02-17 2026-02-17
Atelier à la ferme: tableau mosaïque de graines La ferme Les P'tites Mains pour Demain Chez Moutaud Saint-Auvent Haute-Vienne 2026-02-17 2026-02-17
Escape Game Coupe du Monde (10-16 ans) Gymnase Maison Rouge 1 Avenue Sadi Carnot Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne 2026-02-17 2026-02-17
Activité escalade (10-16 ans) Gymnase Maison Rouge 1 Avenue Sadi Carnot Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne 2026-02-17 2026-02-17
Carnaval à poney et à cheval avec Les Paladins de Saint-Agnan Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne 2026-02-17 2026-02-17
Jardin bourdonnant Parking du Cimetière Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne 2026-02-17 2026-02-17
Le Bouche-à-oreille des ados Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne 2026-02-17 2026-02-17
Rencontres franco-britannique Place de l'église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne 2025-12-17 2025-12-17
Stage de vannerie fleur géante Saint-Victurnien Haute-Vienne débute le Début : 2025-12-11 2025-12-11
Stage de vannerie fabrication d'une mangeoire-roue Atelier Calathea Saint-Victurnien Haute-Vienne 2026-02-18 2026-02-18
Atelier modelage histoire à modeler Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne 2026-02-18 2026-02-18
Visite et Atelier Des lettres et des châteaux au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne 2026-02-18 2026-02-18