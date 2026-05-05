Cadavres exquis déssinés LIRE À LIMOGES Musée des Beaux-Arts Limoges
Cadavres exquis déssinés LIRE À LIMOGES Musée des Beaux-Arts Limoges dimanche 7 juin 2026.
Limoges
Cadavres exquis déssinés LIRE À LIMOGES
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre du festival Lire À Limoges, les jeunes publics et les adultes sont conviés pour développer et s’exprimer artistiquement lors d’un atelier Cadavres exquis dessinés . Ainsi, vous pourrez participer à une grande oeuvre collective.
Une personne fait un dessin et le cache en laissant un petite partie. La personne suivante continue et le croquis et ainsi de suite !
Inscriptions et informations complémentaires auprès du musée. .
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
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English : Cadavres exquis déssinés LIRE À LIMOGES
L’événement Cadavres exquis déssinés LIRE À LIMOGES Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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